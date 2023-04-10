10, 04, 2023 - 10:55 مساءً

الحازوقة ..كيف تحدث وهل تنذر بالخطر ؟

صحة 

لا يمكنك التحكم في الحازوقة غير المرغوب فيها ولكن في معظم الحالات تميل الحالة إلى الاختفاء من تلقاء نفسها.لا يوجد سبب واضح وراء التشنجات الصغيرة المزعجة “الحازوقة” أو ما تعرف بـ(الزغطة)، يمكن أن يكون سببها الإجهاد أو تناول الطعام أو تناول مشروب غازي.

تحدث الحازوقة عند حصول تشنج في الحجاب الحاجز خلال عملية التنفس، الحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة على شكل قبة تقع تحت الرئة وتتقلص بشكل إيقاعي للمساعدة على التنفس.

يحدث شيئان يجعلان جسمك يصدر صوت التشنج الشهير:

ينقبض الحجاب الحاجز ويسحب للأسفل بين أنفاسك الطبيعية، ويمتص الهواء للداخل.بعد ذلك مباشرة، يتم إغلاق الجزء العلوي من القصبة الهوائية لفترة وجيزة، لمنع دخول المزيد من الهواء، وهذا هو الوقت الذي ستصدر فيه الصوت .

وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون التشنجات (الحازوقة) علامة على شيء خطير.قالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن تشنجات الفم غير الضارة قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان.

وأكدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للطب التلطيفي والمسكن أن ما يصل إلى 40 بالمئة من مرضى السرطان يصابون بالحازوقة (الزغطة).

ووجدت دراسة أخرى أنه بالنسبة لواحد من كل 10 مرضى بالسرطان، يمكن أن يستمر التشنج لأكثر من 48 ساعة.

لكن الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي، والمنشطات، والمواد الأفيونية، يمكن أن تسبب لهم ذلك أيضا.

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