الخارجية تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة الذين تقدموا بطلباتهم خلال فترة تمديد قبول الطلبات الممتدة من الـ 19 وحتى الـ30 من آذار الماضي.

وبينت الوزارة في إعلانها اليوم أن امتحانات المرحلة الثانية “اختبارات قياس القابلية الوظيفية للعمل الدبلوماسي” للمقبولين ستجري خلال الفترة الممتدة من الـ29 من نيسان الجاري، وحتى الـ6 من أيار القادم.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بأسماء المقبولين والامتحانات لهذه المسابقة عبر لوحة إعلانات الوزارة، وموقعها الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.

وكانت الوزارة أعلنت في كانون الثاني الماضي عن مسابقة لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين فيها، وبعد إعلان أسماء المقبولين للاشتراك بالمسابقة في الـ8 من آذار الماضي، مددت الوزارة في الـ14 منه قبول طلبات الاشتراك فيها لمدة أسبوعين.