طرطوس.. تكريم الأطفال الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة

ضمن احتفالية طفولة وإبداع، كرمت وزارة الثقافة الفائزين بالمسابقات السنوية التي تقيمها الوزارة، وتتضمن المسابقات السنوية والموجهة للأطفال وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء لعام 2022 من أبناء محافظة طرطوس.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت يوم السبت تكريم 27طفلاً وطفلة من فئات عمرية من 7 حتى 17 عاماً، تنافسوا في مجالات القصة والشعر والمقالة والرسم والتصوير الضوئي والخط، هذه المسابقات التي تقيمها وزراة الثقافة – مديرية ثقافة الطفل كل عام وتهدف إلى تسليط الضوء على ابداعات الأطفال وتنمية مواهبهم.

تضمنت الاحتفالية مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية على البيانو قدمها كريم جمان حمود ونعمة الله فادي ديوب، ومجد قشعور على الكمان وهم من طلاب المعهد العربي للموسيقا في طرطوس، بالإضافة إلى مشاركات شعرية للطفلة ايلما مهنا والشباب محمد رسول دوليبي وسهام ادريس وبراءة صالح.

كما تم تقديم عروض لمسرح خيال الظل بعنوان: جدتي، ومافي للكذب عيد في إطار العمل على صون التراث اللامادي.

ثم قام الأستاذ كمال صالح بدران مدير الثقافة ترافقه السيدة منى أسعد رئيس المركز الثقافي العربي في طرطوس والسيدة نسرين العيسى عضو قيادة فرع طرطوس لطلائع البعث بتوزيع الشهادات والهدايا على الفائزين.