10, 04, 2023 - 10:56 مساءً

علماء: أنماط النوم المضطربة مرتبطة بأمراض القلب

صحة 

كشفت دراسة حديثة عن مدى أهمية الالتزام بموعدي النوم والاستيقاظ من أجل تحقيق الهدف من النوم وهو راحة الجسم والحماية من العديد من الأمراض الخطيرة.

ونقلت دورية جمعية القلب الأمريكية عن الدراسة أن أنماط النوم المضطربة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

توصل العلماء لتلك النتائج بعدما جمعت بيانات من أكثر من 2000 بالغ في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عاما، وطوال 7 أيام ارتدى المشاركون فيها جهازا يجمع البيانات حول أنماط نومهم، وخضعوا لعدد من تقييمات القلب والأوعية الدموية.

تبين للباحثين من خلال الفحص أن عدم انتظام النوم سواء فيما يتعلق بمدة النوم، أو عدد ساعات النوم التي يحصل عليها الشخص كل ليلة مرتبط بالعديد من عوامل الخطر لتصلب الشرايين.

ولفتت الدراسة إلى أهمية عدم تغيير وقت نومنا بأكثر من ساعتين في غضون أسبوع أي أننا إذا كنا نخلد إلى النوم في الساعة الـ10 مساء خلال الأسبوع يجب أن لا نسهر إلى ما بعد منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، أو الذهاب للنوم قبل الساعة الـ8 مساء، إذا شعرنا بالتعب ذات مساء.

يشار إلى أنه لكي يوفر النوم التعافي اللازم للجسم، يجب ألا تكون مدته كافية فحسب، بل يجب أن يبدأ أيضا في الوقت المناسب في الساعة اليومية للجسم، وإلا فلن يكون النوم جيدا، وستستيقظ متعبا

ويقول علماء من المملكة المتحدة، أجروا دراسة ما بين 2013-2015 على مجموعة تضم أكثر من 100 ألف شخص، إن الأكثر فائدة لجسمنا هو الذهاب إلى الفراش في الفترة ما بين الساعة 10 و11 مساء، إذ أنه يوجد لدى الجسم ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة تسمى الإيقاع اليومي الذي يساعد على تنظيم عمل الجسم، جسديا وعقليا.

وتظهر الدراسة أن النوم مبكرا أو متأخرا يمكن أن يعطل الساعة البيولوجية ويؤثر سلبا على نظام القلب والأوعية الدموية لدينا.

 

犀利士

美國禮來（Lilly）製藥廠研製出品的一種口服治療ED的藥物 犀利士用於治療勃起功能障礙以及早泄，對於勃起功能減退與早泄有非常顯著的改善，其藥理是使陰莖海綿體平滑肌放鬆，便於陰莖快速充血達到滿意的堅硬勃起

犀利士（Cialis）又譯他達那非，商品名為希愛力，是治療勃起功能障礙的藥物。口服犀利士後約半小時到一小時內起效，藥效可能持續36小時。

犀利士（Cialis)是常見用於治療勃起功能障礙的藥物。本文將會介紹犀利士如何治療勃起功能障礙、服用後可能會出現的副作用、犀利士與他達拉非 （Tadalafil）的分別。

經衛生署核准銷售使用的治勃起功能障礙（陽痿）的口服藥只有犀利士、威而鋼、樂威壯，他們對治療陽痿不舉都有著非常顯著的 效果。其中前兩種是最為著名、銷量最大。必利勁犀利士樂威壯樂威壯日本藤素