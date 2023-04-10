كنعاني: يجب التحرك دولياً ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكي في سورية

جددت إيران التأكيد أن وجود قوات الاحتلال الأمريكية في سورية هو نقض صارخ لكل الحقوق والقوانين الدولية،ويستوجب رداً جدياً وسريعاً من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي الأسبوعي اليوم قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني: “إن موقف إيران ثابت، ونؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية حول الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في سورية”.

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، أضاف كنعاني: “لقد ارتكب هذا الكيان عملاً إجرامياً وعدائياً ضد سيادة سورية، وهذه الاعتداءات الإسرائيلية تعتبر انتهاكا للقوانين الدولية”.