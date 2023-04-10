مجلس الوزراء يسمح بتصدير الزيزفون حتى نهاية عام2023

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة السماح بتصدير ورق وزهر وثمار الزيزفون حتى نهاية عام 2023.

وبينت وزارة الزراعة في بيان لها أنه تمت الموافقة أيضاً على تعديل كمية ورق الغار المسموح بتصديرها حتى نهاية عام 2023 لتصبح 3000 طن بدلاً من 1000 طن.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الكميات المتاحة للتصدير من ورق الغار لهذا العام تبلغ 3000 طن، تم تصدير 49 طناً حتى الآن، لافتة إلى أن السماح بالتصدير يهدف لتشجيع المزارعين على زراعة غراس الغار، ما يسهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء والاستفادة من عوائد تصدير المواد.