محافظ اللاذقية يبحث مع رئيسة مؤسسة الفارابي في كازاخستان جوانب الدعم وآلية الاستفادة من المساعدات

بحث محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال خلال لقائه رئيسة مؤسسة الفارابي الإنسانية في كازاخستان اكمرال باتالوفا والوفد المرافق لها مختلف جوانب الدعم، وآلية الاستفادة من المساعدات المقدمة من كازاخستان، ولا سيما المتعلق منها بالأدوية والمولدات الكهربائية، بالتعاون مع المديريات المعنية وتوزيع المواد الإغاثية على المتضررين من الزلزال.

وقالت باتالوفا في تصريح للصحفيين بعد اللقاء: “بعد زيارتي السابقة إلى سورية برفقة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة الكازاخية، والاطلاع على الأضرار الكبيرة التي خلفها الزلزال تم التواصل مع فعاليات المجتمع الأهلي والجمعيات والصناديق الخيرية، لتوفير دعم إضافي للمساعدة في تلبية بعض الاحتياجات والتخفيف من معاناة متضرري الزلزال”.

وأضافت: “جمعنا مساعدات إنسانية من المجتمع المحلي والأهالي الذين اشتركوا بتقديم المواد الغذائية والألبسة، وكل ما يمكن أن يساعد المتضررين في مثل هذه الظروف الصعبة، إضافة إلى المولدات الكهربائية والخيم والأدوية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والخيرية”.

وتأتي زيارة باتالوفا إلى محافظة اللاذقية لتسليم شحنة ثانية من المساعدات المقدمة من الشعب، وفعاليات المجتمع المحلي في كازاخستان للمتضررين من الزلزال، وتضم خيماً وأدوية ومواد إغاثية وغذائية.

حضر اللقاء رئيس مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اللواء سمولن، ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب.