الشبيبة تقيم مأدبة إفطار رمضانية على شرف أبناء وبنات الشهداء

بمناسبة شهر رمضان الكريم .. أقامت قيادة اتحاد شبيبة الثورة اليوم مأدبة إفطار لنحو/300/ من طلاب وطالبات مدارس أبناء وبنات الشهداء في نادي الرماية والفروسية بالديماس في ريف دمشق.

وبكلمة ترحيبية استقبلهم الرفيق سومر فيصل ظاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة مؤكداً أن تضحيات شهدائنا الأبرار رسمت معالم الانتصار وما كان ليتحقق هذا الأنتصار لولا صمود السيد الرئيس بشار الأسد وبسالة أبطال الجيش والقوات المسلحة مشيراً إلى أن الأمل معقود على الشباب في حمل راية البناء وإعادة الإعمار وتحقيق التقدم والازدهار .

بدورها أعربت اللواء لميس رجب مديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء عن الشكر والتقدير لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة على هذه المأدبة الكريمة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والعطاء لأبناء وبنات الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل عزة وكرامة الوطن.

حضر مأدبة الأفطار اللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين والرفاق أعضاء قيادة الاتحاد.