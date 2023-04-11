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11, 04, 2023 - 5:28 مساءً
مجلس الوزراء يناقش آليات تعزيز دور مؤسسات القطاع العام
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بالصور.. حقائق عن أوميغا 3
صحة
11/04/2023
المصدر: مواقع متخصصة
←
ثوران بركان شيفلوتش أقصى شرق روسيا
وصول باخرة مساعدات روسية إلى مرفأ طرطوس
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