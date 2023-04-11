تفكيك خلية إرهابية في ديالى العراقية

تمكنت القوات العراقية من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر في محافظة ديالى شرق البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “بعمليات استخبارية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم الوصول لخلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر في محافظة ديالى، قاموا بتقديم الدعم لعناصر تنظيم “داعش” ومتزعميه من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم”.

وأضاف البيان: إنه تم القبض علي أفراد الخلية وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى، مبيناً أن التحقيقات معهم أكدت أنهم انضموا لتنظيم “داعش” وشاركوا في العديد من عملياته.