ثوران بركان شيفلوتش أقصى شرق روسيا

ثار بركان شيفلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا اليوم مطلقاً سحباً من الرماد على ارتفاع 12 كيلو متراً.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الفرع الإقليمي للهيئة الأكاديمية لعلوم الجيوفيزياء قوله: إن البركان بدأ ينفث سحب الرماد الليلة الماضية، حيث أظهرت البيانات التي التقطتها الأقمار الصناعية أنه بلغ ارتفاع أعمدة الدخان 12 ألف متر فوق مستوى سطح البحر، فيما غطت سحب الرماد المنبعثة مساحة تتراوح بين 240 و 400 كيلومتر.

يذكر أن بركان شيفلوتش هو أحد أكبر البراكين في كامتشاتكا، حيث يصل ارتفاعه إلى3283 متراً.