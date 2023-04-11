درجات الحرارة تشهد انخفاضاً ملموساً

انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس، حيث أصبحت أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، يترافق مع تيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال هطول زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة أحياناً وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا بالساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.