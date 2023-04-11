روسيا.. القبض على مواطن بتهمة الخيانة في منطقة سخالين

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم القبض على مواطن في منطقة سخالين بتهمة الخيانة لمحاولته الانضمام إلى أحد التشكيلات العسكرية الأوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي بياناً للجهاز جاء فيه “احتجز ضباط إدارة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي بمنطقة سخالين مواطناً روسياً كان ينوي السفر إلى أوكرانيا عبر أراضي دولة ثالثة، بهدف الانضمام إلى تشكيل عسكري، والمشاركة في العمليات العدائية ضد قوات بلاده”.

وأشار البيان إلى أنه تم رفع قضية جنائية بحق المعتقل من قبل دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأحيل للقضاء لاستكمال الإجراءات بحقه.

وكان مصدر أمني روسي أعلن صباح اليوم القبض على شخص يعمل جاسوساً لمصلحة الاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.