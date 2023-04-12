أجواء باردة نسبياً وماطرة على فترات

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في جميع طبقات الجو مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بارداً نسبياً وبين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، مع احتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى عالي الموج أحياناً على الساحل الجنوبي.