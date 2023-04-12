إزاحة الستار عن أسلحة جديدة للقوة البرية للجيش الإيراني

أزاح الجيش الإيراني الستار عن أكثر من ألف نوع من المعدات والأسلحة الجديدة للقوة البرية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه عشية عيد الجيش، وفي إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش الإيراني تمت إزاحة الستار عن 1084 نوعاً من المعدات والأسلحة الجديدة التي تمت إعادة تأهيلها وإنتاجها من قبل القوة البرية للجيش ضمن استعراض حضره القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.

وتشمل هذه المعدات والأسلحة الجديدة ناقلة دبابات جديدة ومنظومة محاكاة قاذفة قنابل يدوية ومنظومة متكاملة للحرب الالكترونية ومعدات وأسلحة في مجالات الدروع والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الالكترونية، بما في ذلك صاروخ الماس وقنبلة قائم وصاروخ شفق ومنظومات دفاع جوي ومدافع 105 و155 ملم.

يذكر أنه تم تطوير هذه الأسلحة وتجهيزها بخبرات إيرانية محلية وبالتعاون مع الشركات المعرفية ليتم ضمها إلى وحدات القوة البرية للجيش بعد تقييمها عملياً في المناورات والتمارين التخصصية.