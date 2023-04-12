14, 04, 2023 - 3:32 مساءً

إزاحة الستار عن أسلحة جديدة للقوة البرية للجيش الإيراني

دولي-سياسة 

أزاح الجيش الإيراني الستار عن أكثر من ألف نوع من المعدات والأسلحة الجديدة للقوة البرية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه عشية عيد الجيش، وفي إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش الإيراني تمت إزاحة الستار عن 1084 نوعاً من المعدات والأسلحة الجديدة التي تمت إعادة تأهيلها وإنتاجها من قبل القوة البرية للجيش ضمن استعراض حضره القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.

وتشمل هذه المعدات والأسلحة الجديدة ناقلة دبابات جديدة ومنظومة محاكاة قاذفة قنابل يدوية ومنظومة متكاملة للحرب الالكترونية ومعدات وأسلحة في مجالات الدروع والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الالكترونية، بما في ذلك صاروخ الماس وقنبلة قائم وصاروخ شفق ومنظومات دفاع جوي ومدافع 105 و155 ملم.

يذكر أنه تم تطوير هذه الأسلحة وتجهيزها بخبرات إيرانية محلية وبالتعاون مع الشركات المعرفية ليتم ضمها إلى وحدات القوة البرية للجيش بعد تقييمها عملياً في المناورات والتمارين التخصصية.

犀利士

美國禮來（Lilly）製藥廠研製出品的一種口服治療ED的藥物 犀利士用於治療勃起功能障礙以及早泄，對於勃起功能減退與早泄有非常顯著的改善，其藥理是使陰莖海綿體平滑肌放鬆，便於陰莖快速充血達到滿意的堅硬勃起

犀利士（Cialis）又譯他達那非，商品名為希愛力，是治療勃起功能障礙的藥物。口服犀利士後約半小時到一小時內起效，藥效可能持續36小時。

犀利士（Cialis)是常見用於治療勃起功能障礙的藥物。本文將會介紹犀利士如何治療勃起功能障礙、服用後可能會出現的副作用、犀利士與他達拉非 （Tadalafil）的分別。

經衛生署核准銷售使用的治勃起功能障礙（陽痿）的口服藥只有犀利士、威而鋼、樂威壯，他們對治療陽痿不舉都有著非常顯著的 效果。其中前兩種是最為著名、銷量最大。必利勁犀利士樂威壯樂威壯日本藤素