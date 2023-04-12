كيف نتجنب المشاكل المعوية في رمضان؟

تتنوع الأطباق المقدمة على طاولة الإفطار ويتغيير النظام الغذائي للصائم، وبالتالي قد تتسبب بعض العادات الخاطئة في الأكل في معاناة البعض من اضطرابات معدية وعسر في الهضم تقلق الصائم، وتتسبب في مشاكل صحية مختلفة.

أعراض عسر الهضم

الاضطرابات المعدية المعوية من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها بعض الأشخاص خلال شهر رمضان. وقد تختلف مشاكل عسر الهضم في رمضان من شخص إلى آخر وأبرز الأعراض الشائعة هي:

الشعور بالشبع المبكر أثناء الوجبة.

الامتلاء غير المريح بعد الأكل والذي يستمر لفترة أطول مما ينبغي.

شعور بألم خفيف إلى شديد في أعلى البطن.

حرقة وشعور بسخونة غير مريحة.

نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

يجب التقيد بالنصائح اللازمة في تناول الإفطار خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على عادات غذائية سليمة تجنبنا العديد من المشاكل الصحية يجب علينا: