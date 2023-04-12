12, 04, 2023 - 3:32 مساءً

كيف نتجنب المشاكل المعوية في رمضان؟

صحة 

تتنوع الأطباق المقدمة على طاولة الإفطار ويتغيير النظام الغذائي للصائم، وبالتالي قد تتسبب بعض العادات الخاطئة في الأكل في معاناة البعض من اضطرابات معدية وعسر في الهضم تقلق الصائم، وتتسبب في مشاكل صحية مختلفة.

أعراض عسر الهضم

الاضطرابات المعدية المعوية من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها بعض الأشخاص خلال شهر رمضان. وقد تختلف مشاكل عسر الهضم في رمضان من شخص إلى آخر وأبرز الأعراض الشائعة هي:

  • الشعور بالشبع المبكر أثناء الوجبة.
  • الامتلاء غير المريح بعد الأكل والذي يستمر لفترة أطول مما ينبغي.
  • شعور بألم خفيف إلى شديد في أعلى البطن.
  • حرقة وشعور بسخونة غير مريحة.

نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

يجب التقيد بالنصائح اللازمة في تناول الإفطار خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على عادات غذائية سليمة تجنبنا العديد من المشاكل الصحية يجب علينا:

  • تجنب الإفراط في الأكل:  تتناول الكثير من الطعام بوقت قصير، يولد الضغط المرتفع في المعدة، ما يتسبب في ارتجاع حمض المعدة ويؤدي إلى الحموضة المعوية.
  • تناول الطعام ببطء : على الصائم أخذ الوقت الكافي في الأكل لما لذلك من فوائد على صحة الجهاز الهضمي.
  • التقليل من الأطعمة الزيتية والمقلية والحارة : الدهون  تبطئ عملية الهضم ويمكن أن تؤدي إلى ارتجاع المريء. والأطعمة الغنية بالتوابل أيضًا تؤدي إلى حدوث آلام في المعدة.
  • ممارسة الرياضة بعد الإفطار : يجب الحفاظ على خطة منتظمة للمشي او ممارسة التمارين الخفيفة حتى نتجنب الإصابة بالحموضة والارتجاع الحمضي
  • التقيد بالعلاج: على المرضى الذين يعانون من مشاكل هضمية ضرورة الحفاظ على تناول الأدوية مثل عسر الهضم ، ومضادات الحموضة بانتظام.

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