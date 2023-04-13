أجواء باردة وماطرة على فترات

يبقى الجو بارداً وبين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، مع تساقط الثلج على المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 1400م، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4-9 درجات مئوية.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على فيسبوك من حدوث الصقيع ليلاً على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبّات شديدة خاصة على المناطق الجنوبية والوسطى تتجاوز سرعتها 75 كم/ساعة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر متوسط يصبح خفيف ارتفاع الموج ليلاً.

وغداً، يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على منطقة الجزيرة والمرتفعات الساحلية، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية.

الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.