الحسكة.. زيادة مخازين ثلاثة سدود نتيجة الأمطار

زادت مخازين المياه في عدد من سدود محافظة الحسكة خلال اليومين الماضيين، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها، وأدت إلى جريان بعض الأنهار والأودية.

وأكد مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين أن الأمطار التي هطلت واتسمت بالغزارة في العديد من المناطق، أدت إلى جريان عدد من الأنهار والروافد والأودية التي تغذي بعض السدود، حيث زادت مخازين ثلاثة سدود هي سد الشهيد الباسل والسفان وباب الحديد، بكمية قاربت مليونين ونصف المليون متر مكعب من المياه .

ولفت أمين إلى أن الأمطار زادت كذلك مستوى جريان المياه في عدد من الأنهار، حيث بلغ مستوى تدفق نهر الجغجغ في الحسكة اليوم 6 أمتار مكعبة بالثانية، وفي القامشلي 4 أمتار مكعبة، فيما بلغ تدفق المياه في نهري الخابور وزركان 3 أمتار مكعبة بالثانية، مشيراً إلى أهمية الأمطار والسيول في تعزيز مخازين المياه الجوفية كذلك.