13, 04, 2023 - 11:58 مساءً

الهلال يلتقي وفد حزب الطاشناق برئاسة الأمين العام للحزب في العالم

أخبار البعث 

التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس هلال الهلال وفد حزب الطاشناق برئاسة الرفيق هاكوب بيرخشادوريان الأمين العام لحزب الطاشناق الأرمن في العالم.
وافتتح الرفيق الهلال حديثه بنقل تحيات ومحبة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للوفد ومن خلالهم إلى كل الأخوة الأرمن الذين يعتبرون مكوناً أساسياً من النسيج السوري، مشيداً بمواقفهم الوطنية المشرفة ووقوفهم إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري خلف قيادة القائد الرمز بشار الأسد.
كما أعرب الرفيق الهلال عن أسمى آيات الامتنان من الموقف الأرمني في مساعدتهم لأشقائهم السوريين وبلسمة جراحهم خلال محنتهم الأخيرة، مبيناً أن المحبة والمودة بين الشعبين ازدادت وتعمقت خاصة في خضم الحرب الإرهابية التي عانى منها البلدان من عدو واحد مشترك.
وفي ختام حديثه قدم الهلال شرحاً سياسياً على مستوى المنطقة والإقليم مشيراً إلى أننا في مرحلة استثمار ما وصلنا له من انتصارات إقليمية سواء في المعركة العسكرية أو السياسية ولذلك يسعى الأعداء لتضييق الحصار على السوريين وتجويعهم في محاولة منهم لإضعاف روح المقاومة والصمود لدى هذا الشعب الأبي.
بدوره أشار الرفيق هاكوب بيرخشادوريان رئيس الوفد إلى أن صاحب الحق لا بد وأن ينتصر حينما يؤمن بالقضية التي يقاتل ويدافع من أجلها ولا بد للخير أن ينتصر، كما نقل للرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الشكر والعرفان من الشعب الأرمني لوقوف سورية إلى جانبهم بكافة القضايا وعلى رأسها الاعتراف بمجازر الإبادة الأرمنية، مثمناً الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين والحزبين الصديقين.
من جانبهم أعضاء الوفد هنؤوا القيادة الحزبية بمناسبة الذكرى 76 لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي مؤكدين أن صمود سورية وانتصارها على الإرهاب بمثابة انتصار للعالم الحر على هيمنة القطب الأوحد آملين فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين حزب الطاشناق وحزب البعث العربي الاشتراكي.
حضر اللقاء الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب.

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