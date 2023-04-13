محافظة دمشق تعالج تجمعات برك المياه في بعض الشوارع والأنفاق

أعلنت محافظة دمشق أن ورشات المديريات الخدمية تقوم منذ ساعات الصباح بمعالجة تجمعات برك المياه في بعض الشوارع والأنفاق، من خلال شفط المياه وتعزيل المطريات، وإزالة الأوساخ التي جرفتها مياه الأمطار الغزيرة المستمرة منذ مساء أمس.

المشرف العام على مجمع الخدمات في المحافظة المهندس عماد العلي بين أن جميع الورشات مستنفرة منذ مساء أمس في مجمع الخدمات، تحسباً لأي طارئ قد ينشأ في المدينة خلال الظروف الجوية السائدة، لافتاً إلى توزيع آليات شفط المياه بالقرب من الأنفاق والساحات الرئيسية لمعالجة أي تجمع لبرك المياه، منعاً لحدوث أي اختناقات مرورية .