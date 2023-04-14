الحرارة تميل إلى الارتفاع.. والجو غائم جزئياً بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على منطقة الجزيرة والمرتفعات الساحلية، ويكون الجو مائلاً للبرودة، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وخاصة في المنطقة الوسطى والشمالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: