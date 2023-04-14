المركز الوطني للزلازل: تسجيل 12 هزة خفيفة خلال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12 هزة خفيفة بقدر أقل من 4.3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في إعلانه على الفيسبوك أنه من الهزات المسجلة في شرق حماة بـ 69 كم بقدر 2.5 درجة، وشمال اللاذقية بـ 22 كم بقدر 2.2 درجة، و7 هزات في لواء اسكندرون بقدر بين 2.3 و3.2 درجات، و3 هزات في البر التركي بقدر بين 2.6 و4.2 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.