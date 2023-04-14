بايرن ميونخ يعلن عقوبة ماني

عاقب بايرن ميونخ نجمه السنغالي ساديو ماني، بعد التقارير التي ذكرت دخوله في شجار مع ليروي ساني، زميله في الفريق البافاري، عقب الخسارة (3-0) أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وكان ماني، قد لكم زميله ليروي ساني في وجهه، بعد نقاش محتدم بين اللاعبين، حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية الألمانية.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا مقتضبا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: “لن يكون ساديو ماني (31 عاما)، ضمن قائمة بايرن ميونخ في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم. جاء ذلك بسبب سوء تصرفه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي, كما سيتم تغريمه أيضا”.