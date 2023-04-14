14, 04, 2023 - 2:51 مساءً

فولودين: واشنطن والناتو يستخدمان أوكرانيا كساحة لتجريب أسلحتهما

دولي-سياسة 

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يستخدمان أراضي أوكرانيا كساحة لتجريب الأسلحة، بما في ذلك البيولوجية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله في قناته على التلغرام: “من الواضح تماما أن أوكرانيا بالنسبة لواشنطن وحلف الناتو لا تعدو كونها ساحة لتجريب الأسلحة بما فيها البيولوجية، وللتدريب على استخدام أساليب الحرب الجديدة”.

وأشار فولودين إلى تراجع الدعم الشعبي في أوروبا والولايات المتحدة لسياسات رؤسائهم القائمة على دعم كييف، مذكرا بأن استطلاعات الرأي أظهرت تنامي الرفض لهذه السياسة، حيث بلغت النسبة في الولايات المتحدة 43 بالمئة، وفي بريطانيا 65 بالمئة، وفي ألمانيا سبعين بالمئة، وفي فرنسا ثمانين بالمئة.

وأضاف فولودين: “واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي يكذبون على شعوبهم فهم يزعمون أن معظم الأموال المخصصة لأوكرانيا سيتعين على كييف إعادتها مع الفائدة، فيما يقولون للأوكرانيين أشياء معاكسة ويعدونهم بتقديم 100بالمئة من الدعم لهم حتى النهاية، هذه هي المعايير المزدوجة والنفاق”.

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