مادورو: تمكنا من تجاوز العقوبات الأمريكية بجهودنا الذاتية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفضه التهديدات الأمريكية بتشديد العقوبات على فنزويلا في حال “عدم إحراز تقدم في المحادثات مع المعارضة الفنزويلية” المدعومة من واشنطن في المكسيك.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هدد في وقت سابق بتشديد العقوبات ضد كراكاس إن لم يكن هناك تقدم في الحوار مع المعارضة.

ونقلت وكالة تاس عن مادورو قوله في حديث للتلفزيون الحكومي الفنزويلي: إن “ممثل واشنطن أطلق تهديدات وقال: إنه إذا لم تمض فنزويلا قدماً في الحوار السياسي مع العصابات والفاسدين والخونة والمتاجرين بالوطن، فعندئذ سيتم اتخاذ تدابير قمعية وعقوبات ضد بلدنا”.

وأضاف مادورو: “إن الحكومة الفنزويلية من جانبها ترفض التهديدات الأمريكية، وتؤكد أنها تمكنت من تجاوز العقوبات بجهودها الذاتية وأنها لا تخشى ضغوط الولايات المتحدة”، داعياً إلى مقاومة ومواجهة العواقب الوخيمة للعقوبات، والحصار الإمبريالي على البلاد والتخلص من التبعية الاقتصادية للغرب وإنتاج كل ما يحتاجه الشعب على الأراضي الفنزويلية.