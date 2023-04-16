الرئيس الأسد يهنئ الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، زار وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام رؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، ونقل لهم تهاني ومعايدة الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد.

ونقل الوزير عزام الى الوكيل البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران رومانوس الحناة، تهاني الرئيس الأسد له ولأبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد.

وأعرب الوكيل البطريركي الحناة عن عميق شكره وامتنانه للرئيس الأسد على لفتته الكريمة بتقديم التهاني والتبريكات لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد، داعيا الله أن يحمي سورية وشعبها وجيشها الباسل وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد.

وزار الوزير عزام أيضاً بطريركية السريان الأرثوذكس بدمشق والتقى النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية المطران مار كيرلس بابي، ونقل له ولأبناء الطائفة الكريمة تهاني وتبريكات الرئيس الأسد بعيد الفصح المجيد.

من جهته عبر المطران بابي عن شكره وتقديره العميق للفتة الكريمة من قبل الرئيس الأسد في تقديم التهاني والمعايدة لأبناء طائفة السريان الأرثوذكس بهذا العيد المجيد متضرعا إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير الوطن والأمة.