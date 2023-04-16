القبض على 4 إرهابيين في محافظة نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق اليوم القبض على أربعة إرهابيين في محافظة نينوى بينهم أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي.

الوكالة قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن مفارز وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين ثبت انتماؤهم لعصابات “داعش” الإرهابية في محافظة نينوى، موضحة أن التحقيقات أكدت أن أحد المتهمين كان يتحرك في ثلاث محافظات هي “ديالى وكركوك ونينوى”، وهو من المتزعمين الخطيرين في “داعش”، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.