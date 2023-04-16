16, 04, 2023 - 9:43 مساءً

وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى مرفأ اللاذقية

محليات 

وصلت إلى ميناء اللاذقية اليوم سفينة مساعدات إماراتية، محملة بـ 2215 طناً من المواد الإغاثية والغذائية والصحية للمتضررين من الزلزال.

وذكر رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي أن هذه السفينة هي الثالثة التي تسيرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم 2 “، وتأتي امتداداً للجسور الجوية السابقة، بهدف تعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق، مؤكداً استمرار المساعدات بما يناسب كل مرحلة بالتنسيق والتقييم مع الهلال الأحمر السوري، والحرص على التزام أعلى معايير الجودة في تقديم هذه المعونات.

وبين أن الشحنة تتضمن 1392 طن مواد غذائية، و822 طن مواد إغاثية، إضافة إلى 685 طن مواد بناء مستلزمات إنجاز مشروع بناء وحدات إيواء مؤقتة مسبقة الصنع لمتضررين الزلزال في المحافظة الذي يضم نحو 1000 وحدة سكنية.

وأعرب رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب عن شكر السوريين لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه الوقفة النبيلة وتواجدهم إلى جانب أشقائهم منذ اليوم الأول لوقوع كارثة الزلزال، مبيناً أن الشحنة ستسلم إلى الهلال الأحمر السوري ليوزعها على المتضررين على امتداد الجغرافيا السورية وفق قاعدة بيانات لضمان الوصول إلى الجميع في المحافظات المتضررة وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

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