الصحة تؤكد جهوزية المشافي والمراكز الصحية التامة خلال فترة العطلة

أكدت وزارة الصحة الجهوزية التامة للمشافي والمراكز الصحية، للاستمرار بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات وتلبية احتياجاتهم الصحية، خلال فترة العطلة الممتدة إلى نهاية عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن أقسام الإسعاف والطوارئ تستمر بالعمل في المشافي على مدار الساعة، لاستقبال المراجعين، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة ومنظومة الإسعاف بمختلف المحافظات خلال أيام العطلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعميماً لمديريات الصحة ومشافي الهيئات العامة أكدت فيه على ضرورة التزام الاختصاصيين المناوبين بالوجود الفعلي في أقسامهم وجاهزية أقسام العناية في المشافي، ورفدها بكل الاختصاصات المطلوبة وتطبيق خطة الطوارئ العامة المتعلقة بعمل سيارات وأقسام الإسعاف في المشافي، حيث تكون كل سيارات الإسعاف مناوبة وبحالة جاهزية تامة خلال العطلة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضمان انتشار سيارات الإسعاف ضمن المحافظة مع الكادر المطلوب تلبية للحالات الطارئة، وحالات النداء على الرقم 110 والاستعانة بسيارات الهيئات العامة عند الضرورة.

وبينت الوزارة في تعميمها ضرورة استنفار مكاتب الجاهزية في مديريات الصحة والهيئات العامة ومتابعة خطة الحماية الذاتية لكل المنشآت، والمتابعة المستمرة لجاهزية خطة العمل في المشافي والمراكز المناوبة، والقيام بجولات ميدانية لكل أقسام العمل، والإبلاغ عن أي حادث طارئ مباشرة.