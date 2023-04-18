القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في ديالى
ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالى شرق العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن بيان لوكالة الاستخبارات الاتحادية قوله: “إن مفارز الوكالة ووحدات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية في محافظة ديالى”.
وأضاف البيان: إنه وبعد التحقيقات اعترف الإرهابيان بقيامهما بعمليات إرهابية من ضمنها تفجير عبوات ناسفة وأبراج للطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية.