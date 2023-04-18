18, 04, 2023 - 9:09 مساءً

القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في ديالى

سياسة-عربي 

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن بيان لوكالة الاستخبارات الاتحادية قوله: “إن مفارز الوكالة ووحدات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية في محافظة ديالى”.

وأضاف البيان: إنه وبعد التحقيقات اعترف الإرهابيان بقيامهما بعمليات إرهابية من ضمنها تفجير عبوات ناسفة وأبراج للطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية.

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