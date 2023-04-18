نادي صوران بطلاً لدورة “الأمل بالشباب” الثالثة لكرة قدم الصالات

حماة- حسان المحمد

ضمن مباريات دورة “الأمل بالشباب” الثالثة لكرة قدم الصالات التي أقامها قسم الصحافة في شعبة صوران وبالتشاركية مع لجنة الشباب ونادي صوران الرياضي، أُقيمت المباراة النهائية من الدورة والتي جمعت فريقي نادي صوران الرياضي (U24) وفريق شباب طيبة الإمام والتي انتهت بفوز نادي صوران بنتيجة (2-3).

وفي ختام المبارة كرمت الرفيقة رضية سقر عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب الشباب الفرعي الفريق الفائز بالدورة واللجنة المنظمة و لجنة التحكيم والعاملين في قسم الصحافة في شعبة صوران والفريق الطبي التطوعي بصوران، مؤكدة

على أهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في إرساء الأخلاق الرياضية، وخلق حالة رياضية مميزة في الريف الشمالي لمحافظة حماة بعد عودة الأمن والأمان إليها عبر تضيحات الجيش العربي السوري بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، وأثنت على التعاون المشترك والمنظم بين شعبة صوران وقسم الصحافة ونادي صوران، مشددة على ضرورة متابعة العمل دائما من أجل إنجاح هذه البطولات.

بدوره رئيس فرع الاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون شدد على ضرورة متابعة العمل في هذه الدورات الرياضية التي تجذب جيل الشباب، وأشار الى أن نادي صوران يقيم في كل عام 5 فعاليات لكرة قدم الصالات،

ولفت زيتون إلى ضرورة تحضير فريق النادي لكرة قدم للصالات بعد وصوله للتجمع النهائي المؤهل لدوري الدرجة الأولى الذي سيشارك فيه نادي صوران ممثلاً عن المحافظة.