أجواء حارة.. وفرصة لهطولات مطرية متفرقة!

أثر امتداد ضعيف لمنخفض جوي سحطي بترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو حاراً نسبياً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في مناطق متفرقة، مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أنه يطرأ، غداً، انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً.