أزمة مصارف أمريكا تؤثر على إنفاق المستهلكين!

غذت الأزمة المصرفية مخاوف الركود المالي لدى الأمريكيين، وانعكس ذلك على معدل الإنفاق في متاجر التجزئة الأمريكية في آذار الماضي.

شبكة سي إن إن الإخبارية ذكرت أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 1% في آذار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه وهو ما يعد أكثر حدة من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.4%.

وتوقع الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في وقت لاحق من العام، حيث إن الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة تترسخ بشكل أعمق.

وكان اقتصاديو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعوا نموا هزيلا مع مخاطر حدوث ركود قبل انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.