الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يتما وقبلان في مدينة نابلس، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتقلت خمسة منهم، فيما اعتقلت فلسطينياً آخر بعد مداهمة منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قباطية وعرابة وطورة وخربة الحفيرة وسيلة الظهر في جنين، ونصبت الحواجز، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما عرقل تنقلاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.