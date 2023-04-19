رفع سقف السحب الأسبوعي للتجاري السوري

رفع المصرف التجاري السوري سقف السحب الأسبوعي من أجهزة الصراف الآلي لجميع البطاقات المصرفية التابعة للمصرف إلى مليون ليرة سورية.

وأوضح المصرف أنه يمكن للمواطنين سحب المبلغ دفعة واحدة في يوم واحد أو على أكثر من دفعة وخلال أسبوع واحد.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وكان المصرف عدل، الاثنين الماضي، سقف السحب إلى 150 ألف ليرة سورية في العملية الواحدة، بدلاً من 100 ألف ليرة، مع إمكانية السحب النقدي من نقاط البيع المتوافرة لدى معظم فروعه.