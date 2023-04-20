الانتر يضرب موعداً مع ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال

أنهى إنتر ميلان مغامرة بنفيكا الأوروبية، بعدما تعادلا سويا (3-3)، على ملعب جيوزيبي مياتزا، مساء أمس ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل النيراتزوري إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية، مستفيدا من فوزه خارج أرضه الأسبوع الماضي (2-0)، ليضرب بذلك موعدا مع ميلان في ديربي إيطالي مثير.

تقدم إنتر عن طريق نيكولو باريلا بالدقيقة (14)، قبل أن يتعادل فريدريك أورسنيس للضيوف بالدقيقة (38).

وعاد النيراتزوري ليسجل هدفين متتاليين بواسطة لاوتارو مارتينيز (66) وخواكين كوريا (78)، قبل أن يسجل أنتونيو سيلفا هدف بنفيكا الثاني (86) فيما أحرز بيتار موسى التعادل بالدقيقة (90+5).