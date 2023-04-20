20, 04, 2023 - 6:20 مساءً

المقداد يبحث مع ياكوفينكو القضايا والتطورات الجيوسياسية في العالم والمتغيرات الإقليمية والدولية

سورية 

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عميد الأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي ألكسندر ياكوفينكو.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والتطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وكذلك المتغيرات الإقليمية والدولية والتي تحمل في طياتها ملامح نظام عالمي جديد.

وأكد الوزير المقداد على تشابه المواقف السياسية بين كل من الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، ووقوفهما إلى جانب القانون الدولي ومبادئ العدالة والمساواة بين الدول، مشيراً إلى أن الغرب يحاول المحافظة على سيطرته على العالم، من خلال إيجاد قواعد تناسب واقعه وطموحاته وتطبيقها على الدول الأخرى، متجاهلاً السمات الثقافية والحضارية لباقي شعوب العالم.

وأوضح الوزير المقداد أن نظام العقوبات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على عدد من دول العالم، من بينها سورية وروسيا الاتحادية تهدف إلى سرقة مقدرات الشعوب وإفقارها، وإبقائها تحت هيمنتها الاقتصادية والسياسية.

بدوره أشار ياكوفينكو إلى أن التغييرات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية هي الأبرز على الساحة العالمية الآن، وهي تدفع الكثير من دول العالم إلى البحث عن بدائل اقتصادية ومظلات سياسية تحررها من هيمنة الغرب المالية وسطوة عقوباته الاقتصادية أحادية الجانب، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأكبر من إشعال الحروب وتغذية الصراعات العالمية، للمحافظة على هيمنة الدولار على الاقتصاد والتجارة العالمية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، والأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي.

حضر اللقاء السفير عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي، وألكساندر يفيموف السفير الروسي في دمشق.

犀利士

美國禮來（Lilly）製藥廠研製出品的一種口服治療ED的藥物 犀利士用於治療勃起功能障礙以及早泄，對於勃起功能減退與早泄有非常顯著的改善，其藥理是使陰莖海綿體平滑肌放鬆，便於陰莖快速充血達到滿意的堅硬勃起

犀利士（Cialis）又譯他達那非，商品名為希愛力，是治療勃起功能障礙的藥物。口服犀利士後約半小時到一小時內起效，藥效可能持續36小時。

犀利士（Cialis)是常見用於治療勃起功能障礙的藥物。本文將會介紹犀利士如何治療勃起功能障礙、服用後可能會出現的副作用、犀利士與他達拉非 （Tadalafil）的分別。

經衛生署核准銷售使用的治勃起功能障礙（陽痿）的口服藥只有犀利士、威而鋼、樂威壯，他們對治療陽痿不舉都有著非常顯著的 效果。其中前兩種是最為著名、銷量最大。必利勁犀利士樂威壯樂威壯日本藤素