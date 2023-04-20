20, 04, 2023 - 6:20 مساءً

تفقد الموقع المقترح للمساكن المؤقتة وأوضاع الأسر المقيمة في مركز إيواء فندق القرداحة

اللاذقية-مراسلون ومحافظات 

اللاذقية – مروان حويجة:
اطلع محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال على الموقع المقترح من قبل مجلس مدينة القرداحة لإقامة مساكن مؤقتة للمتضررين في منطقة القرداحة، والإجراءات المتخذة لتسوية الموقع والمباشرة بأعمال تركيب المساكن التي وصلت المحافظة.
و خلال جولته زار المحافظ هلال العائلات المتضررة من الزلزال في مركز الإيواء بفندق القرداحة، بعد إعادة تأهيل أقسام منه، واطلع على أوضاعهم واستمع منهم إلى احتياجاتهم.
و اطمأن المحافظ هلال على أوضاع العائلات وإقامتهم، بعد الانتقال الى المركز الجديد، وتحدث معهم حول الظروف التي مرّوا فيها بأماكن سكنهم، والمراحل التي وصل إليها مشروع المساكن المؤقتة والإجراءات التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإنجاز أعمال لجان السلامة، والإجراءات المتعلّقة بالترميم والتدعيم، مجيباً عن استفسارات البعض حول آلية منح القروض.
وأكد المحافظ الحرص على تأمين متابعة العملية التعليمية للأطفال ضمن المركز، بالتنسيق مع مديرية التربية على أن يتم إنجاز هذا الموضوع بنهاية عطلة عيد الفطر السعيد.

والتقى المحافظ هلال إدارة المركز وجرى استعراض اجراءات متابعة وضع العائلات وتأمين الاحتياجات الدورية لها، بعد أن أنهت المحافظة مؤخراً تأهيل وصيانة أقسام من فندق القرداحة، بالتعاون مع مجلس المدينة وبعض المنظمات الدولية،
لاستخدامه كمركز ايواء مؤقت على المدى المتوسط للعائلات المتضررة من الزلزال من منطقة القرداحة.

شارك في الجولة نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأعضاء المكتب ومديرو الخدمات الفنية ورئيس مجلس مدينة القرداحة وعدد من أعضاء مجلس المحافظة.

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