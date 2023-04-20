فريق مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية يحقق مراكز متقدمة في أولمبياد دولي

أحرز فريق مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية في مديرية تربية اللاذقية ميداليتين فضية وبرونزية، وشهادتي تقدير في الأولمبياد الدولي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، ممثلاً لسورية، والذي نظمته دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكثر من 11 ألف طالب وطالبة من 114 دولة حول العالم.

وحصل الطالب محمد المحيميد على الميدالية الفضية، بينما أحرز حسن ديب الميدالية البرونزية، ونال كل من الطالبين تيم وطفة ورماح سويد شهادة تقدير.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن باسل سلطان المشرف العلمي في المركز ومدرب الفريق، فإن ما يميز هذا الأولمبياد عن غيره من المسابقات العالمية هو الطريقة المبتكرة لطرح مسائل تستوحي موضوعاتها من الواقع المعاش، واستخدام المحاكاة التفاعلية، بهدف تحفيز التفكير الحسابي والإبداعي لدى المشاركين، وتعليمهم كيفية تطبيق الأساليب العلمية والمهارات الرياضية في حل مشكلات الحياة اليومية.

وعن الصعوبات التي واجهت الفريق، بين مشرف تكنولوجيا المعلومات في المركز، مؤمن الحاطوم، أن البطء في شبكة الإنترنت حال دون حصول الفريق على الميدالية الذهبية، باعتبار أنه إذا حصل أي فصل في الشبكة يتم استبعاد الطالب مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة التي أطلقها (MAIN TEAM ORGANAIZATION GmbH) تستهدف طلاب المرحلة الثانوية، وتعتبر بمثابة منصة تنافس دولية عبر الإنترنت للمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.