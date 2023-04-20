قرار تغيير فئة السيارات الخاصة إلى عامة.. النقل توضح!

أصدرت وزارة النقل توضيحاً يتعلق بقرارها السابق المتعلق بشروط تسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة.

ووفقاً لمدير النقل الطرقي في الوزارة، المهندس محمود أسعد، فإن السيارات ستخضع لفحص فني قبل نقل قيدها، وبالتالي لا بد من مراعاة الشروط الفنية، لا سيما فيما يخص المحرك المثبت على السيارة، ومطابقته للشروط المنصوص عليها في القانون رقم “21” للعام 2022، من ناحية السعة المنصوص عليها، حيث لا تتجاوز ولا تنقص عن 10% من سعة المحرك الأساسي.

وأشار إلى أنه في حال كان المحرك مبدلاً بمحرك لا يطابق المواصفات فيجب استعادة المحرك الأصلي، أو تركيب محرك يتناسب مع تعليمات القانون.

في السياق، لفت أسعد إلى ضرورة تغيير لون السيارة بعد تحويلها، في حال تم تشغيلها ضمن المحافظة، أو في غير محافظة إلى اللون الأصفر، منوهاً إلى أنه في حال تشغيلها لأغراض السفر الخارجي فلا داعي لتغيير لون السيارة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت أصدرت قراراً في السابع والعشرين من الشهر الماضي يقضي بالسماح لمالكي السيارات السياحية بتسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة، بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة وميسرة.