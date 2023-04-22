أرسنال يقدم خدمة كبيرة للسيتي

باتت آمال آرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مهددة أكثر، بعدما تعادل على أرضه مع ساوثهامبتون (3-3) مساء أمس، في افتتاح الجولة الـ32.

وسجل أهداف ساوثهامبتون كل من: كارلوس ألكاراز (1) وثيو والكوت (14) ودويي كاليتا كار (66).

وأحرز جابرييل مارتينيلي (20) ومارتن أوديجارد (88) وبوكايو ساكا (90) أهداف آرسنال.

وارتفع رصيد آرسنال بذلك إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدما بفارق 5 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة، وبقي في قاع المسابقة.