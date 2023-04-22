الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرجت خلال الساعات الماضية عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر خاصة من ريف اليعربية لـ سانا أن الاحتلال الأمريكي أخرج على دفعات رتلاً من 34 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، إضافة إلى 40 ناقلة أخرى مغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

وأخرج الاحتلال الأمريكي في الحادي عشر من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 77 آلية، بينها 32 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال إلى الأراضي العراقية.