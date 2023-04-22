القوات الروسية تحبط عدة هجمات للقوات الأوكرانية على دونيتسك

أحبطت القوات المسلحة الروسية عدة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على أربعة محاور في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين قوله في تصريح إن “العدو شن هجوماً مضاداً من خلال مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية على أربعة محاور، وصدت وحداتنا هذه الهجمات المضادة ولم يتمكن العدو من أخذ أي شيء من مواقعنا” مشيراً إلى أنه تم تكبيد قوات نظام كييف خسائر بشرية ومادية فادحة.

وكانت القوات المسلحة الروسية أحبطت في الرابع من الشهر الجاري أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية لإجراء عملية تجسس باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على نحو عشرين مسلحاً.