المركز الوطني للزلازل: 20 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز في إعلان له صباح اليوم أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و 3.0 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت شداتها بين 2.5 و 3.2 درجات.

وأضاف المركز: إن المحطات سجلت أيضاً 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شداتها بين 2.1 و3.1 درجات، وهزة واحدة شدتها 5.5 درجات شمال غرب بنغازي الليبية، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.