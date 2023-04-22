حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً، وتغطى السماء بالسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية فوق منطقة الجزيرة خلال ساعات الليل تكون غزيرة أحياناً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر خاصة فوق المناطق الغربية والقلمون والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: