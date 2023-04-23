يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة فوق المناطق الغربية والقلمون والشرقية والجزيرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية فوق المناطق الشرقية والجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية فوق باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها، وخاصة في المناطق الشرقية والبادية لمثل هذه الفترة من السنة، والجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…