وفاة عاملة وإصابة اثنتين جراء انفجار ناتج عن تسريب غاز بأحد مطاعم دمشق

توفيت عاملة وأصيبت اثنتان اليوم جراء انفجار ناتج عن تسريب غاز في أحد المطاعم على أوتستراد المزة بدمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الدوريات توجهت من قسم شرطة المزة الشرقي وفرع مرور دمشق، وحضرت زمرة من فوج إطفاء دمشق، وتم نقل المتوفاة وإسعاف المصابتين إلى مشفى المواساة.

وذكر العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لـ “سانا “ أنه وفور تلقي بلاغ بوقوع الحادث عند الساعة الـ 11 والـ 34 دقيقة صباح اليوم في مطعم ماجستي على أوتستراد المزة بدمشق، توجهت زمرتا إنقاذ وإطفاء من فوج إطفاء دمشق إلى المكان، وعملتا على إنقاذ المصابتين وإسعافهما.

وأوضح العميد عميري أن الانفجار ناتج عن تسريب غاز في مطبخ المطعم، وأدى إلى وفاة العاملة وإصابة اثنتين تم إسعافهما إلى المشفى عن طريق الهلال الأحمر السوري لتلقي العلاج المناسب.