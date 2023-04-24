استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل، وأطلقت على الفلسطينيين الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الشاب سليمان عايش وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال فلسطيني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا وانتشرت في عدة أحياء منها، واعتدت على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة فلسطيني واعتقال ثلاثة آخرين بينهم شقيقان.