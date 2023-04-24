الأجواء ربيعية معتدلة

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

ووفقاً لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة.

ولفتت المديرية إلى أن الأجواء تميل للبرودة ليلاً، وخاصة في المناطق الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى في ساعات الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بالرياح، بينت المديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية، وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.