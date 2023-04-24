الاتصالات تعدل أسعار خدماتها

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، اعتباراً من بداية شهر أيار القادم.

وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أوضحت الهيئة أن زيادة بنسبة 30-35% ستكون على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و35-50% لخدمات الاتصالات الثابتة.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم نشر الأسعار التفصيلية على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها العمل في قطاع الاتصالات (الخلوية والثابتة).

كما بينت أن هذا التعديل يعود للارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.